Fırat Yılmaz Çakıroğlu şehit edilişinin 6. yılında anılıyor

Ege Üniversitesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin 6. yılında dualarla anılıyor.

Tarihler 20 Şubat 2015'i gösterirken, Ege Üniversitesi'ndeki öğrenci kılıklı PKK'lı teröristler, tarih bölümünde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na yönelik alçak bir saldırı düzenledi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu, henüz 24 yaşındayken şehit oldu.

Aradan 6 yıl geçti, Çakıroğlu Ailesi'nin acısı hala çok taze.

KATİLİ PKK'LI TERÖRİST CEZAEVİNDE

Fırat Çakıroğlu'nun şehit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında, Nurullah Semo "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Bugün Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümü.

Yurdun farklı noktalarında Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma törenleri düzenlendi, hayır lokmaları dağıtıldı.

MHP'DEN PAYLAŞIM

Milliyetçi Hareket Partisi de Çakıroğlu için resmi Twitter hesabından açıklama paylaştı.

Paylaşımda, "İzmir Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken Pkk'lı teröristlerin kalleş saldırısı sonucunda Şehit olan dava arkadaşımız Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU'nu rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkü Ocakları da Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma mesajı paylaştı: "Ege Üniversitesi'nde eğitimini sürdürürken pkk'lı teröristlerin alçak saldırısı sonucu Şehit olan, Ülkücü Şehidimiz #FıratYılmazÇakıroğlu'nu şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve dualarla anıyoruz. Azîz ruhu şâd, mekanı cennet olsun."



