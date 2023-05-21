Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem'den Millet İttifakı'na HDP tepkisi

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Tüm dünyanın gözü kulağı 14 Mayıs'ta Türkiye'ye çevrildi.

60 milyondan fazla seçmen cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için sandığa gitti.

Seçimler sonucu istediğini alamayan partilerden birisi de İyi Parti.

Milletvekili aday listelerinden gösterdiği isimlerle tepkileri çeken İyi Parti'de ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkan Seyithan İzsiz, İstanbul'dan milletvekili seçildi.

Birçok kesimin tepki verdiği olay sonrası bir açıklama da Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdem, muhalefetin terör örgütüyle birlikte yürümesine lanet okudu.

Erdem açıklamasında, "Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz vatan haini deriz" ifadelerini kullandı.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar sabırla sustum ama artık yeter... Oğlumun, aslan parçamın adını sizin pis siyasetinize hangi hakla alet ediyorsunuz. Evet, oğlumun çözüm sürecinde şehit edildigini de asla unutmadım. Ama yusuf yüzlüm PKK'lı hainler, teröristler tarafından şehit edildi. Soruyorum size şimdi; sizin Millet İttifakı'nın içinde HDP var mı var, Ahmet Davutoğlu var mı var. HDP neden aday çıkartmadı? HDP'nin bulunduğu illerde kim yüksek oy aldı. Şimdi gelelim benim yüreğimin paramparça olmasının sebebine. Seyithan İzsiz'i milletvekili yaptınız. Oğlumun katiline burs vermiş kişiyi! Oğlumun katilinin ailesinin düğününe katılmış bir kişiyi! "Yok efendim ben burs verdiğim kişileri araştırmam". Oğlumun şehit edilmesinden sonra vermiştin sen bu bursu, nasıl tanımıyorsun! Yayınladığı açıklamasının başını okuduğum anda devamını okumadım. Neden biliyor musunuz? 'karşı görüş' demiş. Biz vatanseverler, vatan hainlerine asla karşıt görüş demeyiz 'vatan haini' deriz. Nokta!