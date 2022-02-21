Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilişinin 7'nci yılı

Ege Üniversitesi'nde (EÜ), PKK'lı bir terörist tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Fırat Yılmaz Çakıroğlu, İzmir'deki mezarı başında dualarla anıldı.

Ege Üniversitesi'ndeki öğrenci kılıklı PKK'lı teröristler, 20 Şubat 2015 günü Tarih Bölümü öğrencisi olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

Çakıroğlu'nun katili terörist Nurullah Semo ise "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

20 Şubat'ın geride kalmasıyla Çakıroğlu'nun şehateninin 7. yılı doldu.

KABRİ BAŞINDA ANILDI

Hafızalardan silinemeyen Çakıroğlu için dün akşam saatlerinde anma töreni düzenlendi.

Çakıroğlu'nun Bornova ilçesi Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok siyasi isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, çiçeklerle Türk bayrağı figürü oluşturulan Çakıroğlu'nun mezarına karanfil bıraktı.

"HER GELİŞİMDE OĞLUMLA SOHBET EDİYORUZ"

Duaların edildiği törende konuşan anne Özlem Erdem, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirtti.

Bugün oğlunun evine geldiğini düşündüğünü anlatan Erdem, "Beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımız, kardeşlerimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz." diye konuştu.

"BU VATANA GENÇLER SAHİP ÇIKACAK"

Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da çığ gibi büyüyen bir ülkücü hareket ve gençlik olduğunu belirterek, "Gençler Fırat'ın yolunda devam edip derslerine iyi çalışsınlar, annelerine babalarına sahip çıksınlar. Vatana zaten sahip çıkacaklar." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye'yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, kendisini dualarla ve rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.