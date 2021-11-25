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- Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı
Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 09:23
- Güncelleme : 25.11.2021 - 10:11
Vatandaşın gündeminden temel gıda maddelerine gelen zamlar düşmüyor.
Ekmek fiyatlarında beklenen artış da tartışma konusu.
"MAKUL GÜNCELLEME YAPILACAK"
Fırıncıların ekmeği 3.50-4 TL seviyelerinden satmak için bastırdığı iddiaları, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Balcı, 3.50-4 TL seviyeleri olmasa da makul bir güncelleme yapılacağını söylemişti.
Balcı, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Duygu Kaya'nın sunduğu Gün Başlıyor programına katılarak konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
"ESNAF 2 YILDIR KAZANAMIYOR"
Un fiyatlarının120 liradan 320 liraya çıkarak yüzde 200 zamlandığını söyleyen Balcı, "200 gram ekmeği 2 lira 80 kuruştan aşağıda sattığınızda zarar ediyorsunuz. Kilogramı en az 14 lira olması gerekiyor. Fırıncı esnafımız 2 senedir para kazanamıyor. Bu geçici süreçte esnafımız ayakta kalacak şekilde süreci bitirmek istiyoruz." dedi.
Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı VİDEO
"EKMEK EN AZ 2.80 OLMALI"
Un fiyatlarındaki zamlar dolayısıyla normal şartlarda 3.50-4 liradan bahsetmek gerektiğini belirten Balcı, "Bir mağduriyet yaşanmaması için bu veriler ışığında federasyon olarak ekmeğin en az 2.80 olması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.
200-230 gram ekmek Türkiye genelinde ortalama 2-2.50 seviyelerinden satılıyor.