Ekmek fiyatının 3.50-4 TL aralığına çıkacağı söylentilerini yalanlayarak makul seviyelerde güncelleme yapılacağını söyleyen Fırıncılar Federasyonu, makul seviyenin 2.80 olduğunu açıkladı.

Vatandaşın gündeminden temel gıda maddelerine gelen zamlar düşmüyor.

Ekmek fiyatlarında beklenen artış da tartışma konusu.

"MAKUL GÜNCELLEME YAPILACAK"

Fırıncıların ekmeği 3.50-4 TL seviyelerinden satmak için bastırdığı iddiaları, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Balcı, 3.50-4 TL seviyeleri olmasa da makul bir güncelleme yapılacağını söylemişti.

Balcı, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Duygu Kaya'nın sunduğu Gün Başlıyor programına katılarak konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

"ESNAF 2 YILDIR KAZANAMIYOR"

Un fiyatlarının120 liradan 320 liraya çıkarak yüzde 200 zamlandığını söyleyen Balcı, "200 gram ekmeği 2 lira 80 kuruştan aşağıda sattığınızda zarar ediyorsunuz. Kilogramı en az 14 lira olması gerekiyor. Fırıncı esnafımız 2 senedir para kazanamıyor. Bu geçici süreçte esnafımız ayakta kalacak şekilde süreci bitirmek istiyoruz." dedi.

Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı VİDEO

"EKMEK EN AZ 2.80 OLMALI"

Un fiyatlarındaki zamlar dolayısıyla normal şartlarda 3.50-4 liradan bahsetmek gerektiğini belirten Balcı, "Bir mağduriyet yaşanmaması için bu veriler ışığında federasyon olarak ekmeğin en az 2.80 olması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

200-230 gram ekmek Türkiye genelinde ortalama 2-2.50 seviyelerinden satılıyor.