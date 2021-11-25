Euro
13.6081
2.09%
Dolar
12.1122
1.89%
Altın
701.22
2.59%
Borsa
1.831
1.02%
Bitcoin
703.712
-4.02%
BTXN Coin
37.01
45.19%
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı

    Ekmek fiyatının 3.50-4 TL aralığına çıkacağı söylentilerini yalanlayarak makul seviyelerde güncelleme yapılacağını söyleyen Fırıncılar Federasyonu, makul seviyenin 2.80 olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı

    Vatandaşın gündeminden temel gıda maddelerine gelen zamlar düşmüyor.

    Ekmek fiyatlarında beklenen artış da tartışma konusu.

    "MAKUL GÜNCELLEME YAPILACAK"

    Fırıncıların ekmeği 3.50-4 TL seviyelerinden satmak için bastırdığı iddiaları, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. Balcı, 3.50-4 TL seviyeleri olmasa da makul bir güncelleme yapılacağını söylemişti.

    Balcı, Habertürk TV'de Muharrem Sarıkaya ve Duygu Kaya'nın sunduğu Gün Başlıyor programına katılarak konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

    "ESNAF 2 YILDIR KAZANAMIYOR"

    Un fiyatlarının120 liradan 320 liraya çıkarak yüzde 200 zamlandığını söyleyen Balcı, "200 gram ekmeği 2 lira 80 kuruştan aşağıda sattığınızda zarar ediyorsunuz. Kilogramı en az 14 lira olması gerekiyor. Fırıncı esnafımız 2 senedir para kazanamıyor. Bu geçici süreçte esnafımız ayakta kalacak şekilde süreci bitirmek istiyoruz." dedi.

    Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı VİDEO

    "EKMEK EN AZ 2.80 OLMALI"

    Un fiyatlarındaki zamlar dolayısıyla normal şartlarda 3.50-4 liradan bahsetmek gerektiğini belirten Balcı, "Bir mağduriyet yaşanmaması için bu veriler ışığında federasyon olarak ekmeğin en az 2.80 olması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

    200-230 gram ekmek Türkiye genelinde ortalama 2-2.50 seviyelerinden satılıyor.

    Fırıncılar Federasyonu: Ekmek en az 2.80 olmalı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir