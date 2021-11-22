Fırıncılar Federasyonu: Ekmek fiyatları makul seviyelerde güncellenecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, ekmek fiyatlarının 4-5 TL seviyelerine çıkarılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, fiyatların makul seviyelerde güncelleneceğini açıkladı.

Son dönemde gelen zam yağmurundan ekmek de nasibini aldı.

Halk Ekmek de dahil olmak üzere özel sektörde de zamlar peş peşe geldi.

Kısa süre önce yapılan zamların ardından İstanbul fırıncılarının, ekmek fiyatını 4-5 TL bandına çekmek istedikleri iddia edildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Tepkilere neden olan bu iddiaların ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yazılı bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Açıklamada, "Ekmeğin 4-5 TL olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evet, ekmeğin temel girdilerinde, hissedilir bir yükseliş söz konusudur. Un fiyatları, maya fiyatları, elektrik, doğalgaz ve su fiyatları her gün değişmektedir. Ancak bu demek değildir ki; vatandaşlarımızı ekmeksiz bırakacağız. Tüketicimizin mağdur edilmemesi, esnafımızın daha da büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaması için mutlaka ama mutlaka gereken yapılacaktır." denildi.

"FİYATLAR MAKUL SEVİYELERDE GÜNCELLENECEK"

İstişarelerle çözümden yana olduklarını ve bu konuda da kapılarının herkese açık olduğunu kaydedilen açıklamada, "Yaşanmakta olan bu hassas durumdan vazife çıkarmak isteyenlere karşı 'dur' dememiz gerekiyor. Vatandaşımızı umutsuzluğa gark etmeyin lütfen. Dün olduğu gibi bugün de gelen fiyat artışları makul seviyelerde değerlendirilerek, güncellenecektir. Vatandaşımız asla ama asla tedirgin olmasın. Bu vesileyle, federasyonumuzun dışında yapılan açıklamalara da itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerine yer verildi.