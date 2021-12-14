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    Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

    İstanbul'da 230 gram ekmek 2,5 liradan satılırken, bazı fırınlar ekmeği 3,5 liradan satıyor. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 14:10
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    Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor

    İstanbul’daki ekmek fiyatlarındaki değişkenlik devam ediyor. İstanbul’daki fırınlarda 230 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor.

    Bazı fırınlar fiyatları 3,5 liraya kadar yükseltti. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.

    "YILBAŞINDA ZAM GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

    Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, “Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.

    GÜNLÜK SATIŞLARDA AZALMA YAŞANDI

    Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, “5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum” ifadelerini kullandı.

    Fırıncılar yılbaşında ekmeğe zam bekliyor #1

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