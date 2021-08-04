Fırsatçılar orman yangınlarındaki ihtiyaçlara yüzde 633 zam yaptı

Çıkan orman yangınlarından istifade eden fırsatçılar, eldiven, yanık kremi, yangın tüpü, maske gibi temel ihtiyaçlara yüzde 633'e varan zam yaptı.

Ülke genelinde 174 ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Profesyonel ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, vatandaşlar da canlarını dişlerine takarak yangınları söndürmeye çalışıyor.

Kimi vatandaşlar sahada birlik oluşturarak yangına karşı ortak mücadele yürütürken bazı kişiler de fırsatçılık yaptı.

İHTİYAÇLARA ZAM YAPILDI

Pandemi sürecinin başında maske fiyatlarını üçe katlayan fırsatçılar gibileri, şimdi de yangında kullanılabilecek ihtiyaç malzemelerine yüzde 633'e varan zamlar yaptı.

Birkaç gün içerisinde yüzde 10'luk zamla başlayıp yüzde 633'lere çıkan zamlar, eldiven, yangın tüpü, yanık kremi, maske gibi gerekli ihtiyaçlara uygulandı.

ELDİVENE BİR GÜNDE YÜZDE 633 ZAM

İhtiyaç listesinde bulunan tüm ürünlerin fiyatlarının tek tek incelenmesi sonucunda ortaya çıkan tabloda, 2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldığı belirlendi.

YANGIN SÖNDÜRME TOPUNA ZAM

İkinci yüksek zam ise yangın söndürme topunda yapıldı. 6 ay önce 262 TL olan yangın söndürme topu 480 TL'den satılıyor.

YANGIN SÖNDÜRME HORTUMU VE TÜPÜNE ZAM

20 metrelik yangın söndürme hortumları 5 Temmuz'da 426 TL iken 1 Ağustos itibarıyla yüzde 15 artışla 490 TL'ye çıktı. 28 Temmuz'da 165 TL olan tozlu 6 kg'lık yangın söndürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla 200 TL, 60 TL olan 1 kg'lık yangın söndürme tüpü de 2 Ağustos itibarıyla yüzde 17'lik artışla 69 TL'ye yükseldi.

DUMANI ÖNLEYEN MASKEYE ZAM

Yangınla mücadelede vatandaşların dumandan etkilenmesini önlemek için en önemli gereçlerden biri de maske.

1 Ağustos'a kadar 215 TL olan aktif karbon filtreli maskenin fiyatı yüzde 11 artışla 241 TL'ye çıkarıldı. 31 Temmuz'a kadar 85 TL olan çelik burunlu iş ayakkabılarının fiyatı ise yüzde 10 artarak 90-95 TL'ye kadar yükseldi.

5 Temmuz'da 65 TL olan baret lambasının fiyatı yüzde 14 artışla 75 TL'ye, 28 Temmuz'a kadar 180 TL olan uzun görüşme mesafeli el telsizi ise yüzde 8'lik artışla 195 TL'ye çıktı.

YANIK KREMİNE ZAM

Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı.

Yine yara-yanık izi giderici krem 5 Temmuz'da 100 TL'den satılırken, 2 Ağustos itibarıyla fiyatı yüzde 180 artışla 280 TL'ye çıkartıldı.

GIDAYA ZAM

Fırsatçıların sadece yangın müdahale araçlarına değil bölgedeki insanların temel gıda ihtiyaçlarına da göz dikmesi pes dedirtti. Yangın bölgelerinde bulunan insanlara gıda desteği sağlamak için gönderilen konserve fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

200 gramlık 48 adet nohut pilaki fiyatının 28 Temmuz'a kadar 172 TL iken bu tarihten itibaren yüzde 77'lik artışla 306 TL'ye yükseldi.