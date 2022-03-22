Fırsatçıların yeni hedefi! Ayçiçek yağının ardından çuvalı 700 lirayı geçti...

Ayçiçek yağında stok sorunu olmamasına rağmen fırsatçıların yaptığı fiyat artışının ardından yeni hedef "şeker" oldu. Şekerin çuval fiyatı, iç piyasada neredeyse 3 kat arttı.

Pandemi ile başlayan gıdadaki fiyat yükselişi, Rusya Ukrayna savaşı ile ivme kazandı.

Fırsatçıların yeni oyun alanı haline gelen gıda sektörü, ayçiçek yağındaki fiyat artışları ile gündeme gelmişti.

Stok sıkıntısı yaşanmamasına rağmen fiyatların artması, vatandaşları yağ alışverişine hücum ettirdi. Marketlerde kapış kapış satılan yağlar, fahiş fiyatları ile vatandaşın cebini yaktı.

Duruma el atan Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekli denetimleri başlattı. Piyasadaki stokçuları ve haksız kazanç sağlayanlara ceza yağdıran ekipler, tedarik zincirinin sorunsuz işlediğini aktardı.

Ayçiçek yağı krizi atlatılmaya çalışılırken, fırsatçılar bir hedefe daha göz dikti.

Gıda sanayisinin temel maddelerinden biri olan şekerdeki fiyat artışı, üreticileri de isyan ettirdi.

ŞEKERİN ÇUVALI 700 LİRAYI GEÇTİ

Kütahya Lokantacılar Odası Başkanı Fatih Bilgi, ülke genelinde yaşanan şeker krizine ilişkin “İmalatlarımızda kullanacağımız şeker şu anda karaborsa olmuştur. Paramızla bile şeker bulamaz haldeyiz" dedi.

İmalatçılar olarak şeker bulmakta çok zorlandıklarına dikkat çeken Başkan Bilgi, acil bir şekilde planlama ve denetim mekanizması kurulması gerektiğini belirtti.

Fatih Bilgi, kamuya ait şeker fabrikalarında bir çuval şekerin fabrika çıkış fiyatının 258 TL olmasına rağmen piyasadaki fiyatının 700 lirayı geçtiğini belirtti.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan denetimlere devam eden yetkililer, bir zincir marketin raflarında toz şeker bulunmadığını tespit etmesi ve çalışanların da bir süredir toz şeker gelmediğini beyanı üzerine marketin ana deposuna baskın yapıldı.

Kontrollerde depoda istiflenmiş paletlerde 7 bin 600 adet 5 kilogramlık, 5 bin 60 adet de 2 kilogramlık toplamda 48 bin 120 kilo toz şeker bulundu. Market hakkında tutanak tutulup yasal işlem başlatıldı.

DÜNYADA ŞEKER FİYATLARINDA ARTIŞ

Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, ABD'nin ardından pancar şekeri üretiminde dünyada 5'inci sırada. Dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise Türkiye 13'üncü sırada.

Dünyanın en büyük şeker üreticisi konumundaki Brezilya'da La Nina gibi iklim olayları üretimi olumsuz etkiledi.

Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumundaki Tayland'da yaşanan üretim düşüşü de fiyatları yukarı yönlü destekledi. Avrupa Birliği ve Rusya’nın şeker üretimi de hız kesti.

Gıda ürünleri konusunda ithalat ve ihracatın yasaklanması ve bazı ürünlerin sevkiyatında da sorunlar yaşanması üzerine azalan şeker stokları fiyatlara yansıdı.

Ortalama 70-100 ruble (14 TL) olan şekerin kilosu 350 rubleye (yaklaşık 50 TL) kadar yükseldi. Yaşanan şeker krizi üzerine Rus halkı, hemen hemen her bölgede marketlere akın etti.