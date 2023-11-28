Fırtına deniz ulaşımına engel oldu! Bakanlık açıkladı: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

DHA
Yurt genelinde şiddetli fırtına etkili oluyor.
Bu nedeniyle ulaşımlar da aksıyor.
Bir aksama da deniz ulaşımında yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındı"
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır.”
Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış