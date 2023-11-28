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Fırtına deniz ulaşımına engel oldu! Bakanlık açıkladı: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Fırtına deniz ulaşımına engel oldu! Bakanlık açıkladı: Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaşanan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi ulaşımının saat 15.15 itibarıyla çift yönlü ve geçici olarak yapılamayacağını duyurdu.