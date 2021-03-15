Fitre nasıl hesaplanır? 2021 Ramazan fitresi hesaplama işlemi

Her yıl Ramazan ayına dair en çok merak edilen fitre nasıl hesaplanır sorusu Diyanet'in fitre miktarını açıklamasının akabinde araştırılmaya başladı. İşte 2021 Ramazan ayı fitresi hesaplama..

Ramazan ayında oruç tutmak her müslümana farz edilmiştir. Ancak sağlık sebeplerinden ve çeşitli zorunluluk hallerinden dolayı oruç tutamayanlar, o günlerin fitresini vermekle yükümlüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı için fitre miktarını "28 lira" olarak belirledi.

Akabinde vatandaşlar fitre nasıl hesaplanır sorusunu gündeme taşıdı. On bir ayın sultanı ramazan ayında verilmesi yükümlü olan fitre nasıl hesaplanır merak ediliyor.

İşte 2021 fitre hesaplama işlemi..

FİTRE NASIL HESAPLANIR?

Ramazan ayı, İslam aleminin en hayırlı aylarından biridir. Sağlığı el veren insanlar İslam'ın beş şartından birini oluşturan oruçlarını bir ay boyunca eda ederler.

Bunun yanında oruç tutamayan kimselerde mevcuttur. Bu kişilerin sağlığı izin vermediği için oruç tutmazlar.

Oruç tutmayan insanlar fidye adı altında yoksul ve durumu kötü olan kişilere maddi destekte bulunurlar, buna da İslam'da emredildiği gibi fidye denilmektedir.

2021 için belirlenen 28 lira, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir.

Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir.

FİTRE HESAPLAMA 2021

Diyanetin belirlediği fiyat: A

2021 Fitre miktarı hesaplama: A x 1

2021 Fidye miktarı hesaplama: A x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Yani bir müslümanın 2021 için ödeyeceği fitre miktarı 28 liradır. Bu rakam kimse için değişmiyor. Fidye miktarı ise örneğin 30 gün tutamamışsa 28 TL x 30: 840 liradır.