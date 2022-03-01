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Fiyat İstikrarı Komitesi 3. kez toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi 3. kez toplanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabilecekleri ele alınacak.