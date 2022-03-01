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- Fiyat İstikrarı Komitesi 3. kez toplanıyor
Fiyat İstikrarı Komitesi 3. kez toplanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında üçüncü kez toplanan Fiyat İstikrar Komitesi’nde enflasyonla mücadele ve Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye’ye neden olabilecekleri ele alınacak.
- İHA
- 01.03.2022 - 10:47
- Güncelleme : 01.03.2022 - 11:20
Fiyat İstikrar Komitesi’nin üçüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında, bugün saat 19..00’da gerçekleştirilecek.
Toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri görüşülecek.
SAVAŞIN TÜRKİYE'YE RİSKLERİ ELE ALINACAK
Bunun yanı sıra Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin, Türkiye’deki gıda ve enerjide arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.
Ayrıca açıklamada toplantının basına kapalı gerçekleştirileceği de belirtildi.