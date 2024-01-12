Fiyat netleşti: Ayasofya Camii yabancı turistlere ücretli olacak 15 Ocak'tan sonra Ayasofya'yı ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerin ödeyeceği ücret, 25 euro olarak belirlendi.

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Ayasofya, İstanbul'un önemli tarihi yapılarından birisi....

Yıllarca müze olarak ziyaret edilen bu kıymetli yapı, 86 yıl sonra 2020 yılının Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ibadethane statüsüne geçirildi.

Türk halkının hasretini gideren ve mutlu eden bu gelişme sonrası Ayasofya'da her vakit ezan sesleri yükseliyor...

Yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaretçi akınına da uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili yeni bir karar daha hayata geçirilecek.

Turistlerden ücret alınacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz ekim ayında Ayasofya Camii'ni ziyaret edecek olan yabancı turistlerden ücret alınacağını açıklamıştı.

Ayasofya'nın yabancı turistler için ücretli olacağı tarih belli oldu. Ayasofya’ya girişler 15 Ocak itibariyle turistlere ücretli oluyor. Ayasofya giriş ücreti olarak turistlerden giriş için kişi başı 25 euro alınacak.

Yazılı açıklama yapıldı

Konuya dair Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 11 Ocak 2024 tarihli kararda, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 57 ada, 7 parselde kayıtlı, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi “Galeri Katı Kısmı” nın 15.01.2024 tarihi itibariyle ziyarete açılacağından dolayı bu tarih itibariyle ibadet ve ziyaret amaçlı olarak iki farklı kısımdan giriş yapılacaktır.



İbadet amaçlı olarak gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ibadet alanı girişinden içeri ücretsiz alınmaya devam edilecek olup, galeri katına ziyaret amaçlı gelen turist ziyaretçiler ise ücretli olarak ziyaretçi girişinden bilet alarak girecektir. Giriş ücreti kişi başı 25 euro olarak belirlenmiştir.



Bilet almak isteyen acentelerin www.dexxmuseums.com adresi “Acente Giriş” sekmesi üzerinden kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt sonrası kendilerine iletilen şifre ile giriş sağlayarak bilet alımlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bilgilerinize sunulur.

"Bu uygulama dünyanın birçok ülkesinde var"

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, Ayasofya'yı ziyaret eden yabancı turistlerden 15 Ocak 2024'ten itibaren bilet ücreti alınacağına işaret ederek, "Türk vatandaşlarımızın ibadet amaçlı yaptıkları ziyaretler eskiden olduğu gibi ücretsiz olacak. Bu uygulama dünyanın birçok ülkesinde de var." değerlendirmesinde bulunmuştu.