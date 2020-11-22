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    Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

    Bodrum-Milas karayolu üzerinde bulunan Tuzla sulak alanına yüzlerce flamingo akın etmeye başladı. Flamingolar doğal güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 13:51
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    Flamingolar Bodrum’a çok erken geldi

    Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşadıkları bilinen flamingolar Tuzla sulak alanına bu sefer çok erken geldi.

    Kuzey Afrika flamingoları, göç yolları üzerinde bulunan ve Nisan ayına kadar konakladıkları sulak alanında görsel şölene sahne oldu.

    GÖRÜNTÜLERİYLE HAYRAN BIRAKTILAR

    Bodrum’a 20 kilometre mesafede bulunan ve Türkiye'de göçmen kuşlar için en önemli sulak alanlardan biri olan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkına gelen binlerce flamingo görenleri kendisine hayran bıraktı.

    Birçok vatandaş erken gelen flamingoları izlemek için Tuzla sulak alanına akın etti.

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    40 ÇEŞİT KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Göç yolları üzerinde bulunan ve yaklaşık 50 çeşit balık ve 40 çeşit kuş türüyle zengin yiyecek deposu olan Tuzla sulak alanı flamingoların yanı sıra pelikan, boz ördek, balıkçıl, bataklık ve kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

    Flamingoları izlemek için Milas ve Bodrum’dan gelen vatandaşlar ellerinde dürbünlerle flamingoları izledi.

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