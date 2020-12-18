Flamingolar Büyükçekmece Gölü'ne geri döndü

Pembe renkleri ile dikkat çeken flamingolar, Büyükçekmece Gölü üzerinde görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da göçmen kuşlar için hayati öneme sahip olan Büyükçekmece gölünde bir yıl önce görüntülenen flamingolar yeniden görüntülendi.

Kuşların kimi zaman birlikte dans edercesine uçması renkli görüntüler oluşturdu.

GÖL'DE PEMBE SÜRPRİZ

Mimarsinan ile Büyükçekmece arasında yer alan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü çevresinde suyun tadını çıkartan flamingolar, pembe renkleriyle dikkat çekiyor.

Genellikle Türkiye’de İzmir, Gediz Deltası’nda ve Konya Tuz Gölü civarında çok ciddi popülasyonların olduğu biliniyor.

Leylek familyasından olan flamingolar insanlara yakın yerlerde yaşadıkları görülüyor.