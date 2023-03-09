FLAŞ UYARI! Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depreminde daha az etkilenecek yakayı açıkladı! Prof. Dr. Naci Görür beklenen İstanbul depreminde o yakanın daha az etkileneceğini açıkladı. İşte Naci Görür'ün deprem tahmini..

Kahramanmaraşlı merkezli 10 ilimizde büyük bir yıkıma sebep olan deprem felaketinin ardından deprem tahminleri ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naci Görür yaptığı yeni bir açıklama ile dikkat çekti.

Beklenen İstanbul depremi hakkında yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Naci Görür sosyal medyada gündeme oturdu.

Prof. Dr. Naci Görür İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depremde etkilenecek bölgeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Naci Görür yaptığı açıklamada "Anadolu yakası Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek." ifadelerine yer verdi.

250 senede bir büyük deprem

Naci Görür, İstanbul depremi hakkında şu ifadelere yer verdi;

"Burada beklediğimiz deprem en son 1766... 250 senede bir büyük deprem üretiyor İstanbul'da. Evet periyodu bu. Marmara Bölgesi'nde deprem Marmara Denizi'nin içinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. Bir gerçeklik var. Burada deprem olacak. 99'da deprem var, Şarköy'de 1912'de var.

İkisinin arasındaki bölümde 1766'dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak ve Marmara depremini oluşturacak. Bunu kabul edelim, halk bunu bilsin. Böyle bir deprem olduğu zaman Asya yakası göreceli olarak, Avrupa yakasına nazaran daha az etkilenecek. Burada jeolojik formasyonlar zemin itibarıyla daha güçlü. Anadolu yakası zemin olarak daha güçlü, Avrupa yakası daha zayıf. Dolayısıyla burada hasar göreceli olarak burada daha fazla.

Kıyıya yakın, kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru gittiği yerlerde çoğunlukla depremin şiddeti 9 olacak. Kuzeye doğru çıkınca bu düşecek. Ve 8, 7 vs. düşecek. Aynı şekilde Anadolu yakasında da kıyıya paralel kesimlerde 9 şiddeti ve kuzeye doğru azalacak. Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir. Bu durumda yapılacak şey şu; İstanbul'u bir an önce depreme hazırlamak."