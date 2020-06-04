Floyd'un katili ve 3 polis için ceza ağırlaştırıldı

ABD’de Minnoset Savcılığı, George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’e yönelik cinayet suçlamasını ağırlaştırdı. Diğer 3 polis hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

ABD’nin Minnesota eyaleti Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından boğazına baskı uygulanması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi George Floyd’un ardından başlayan protestolar şiddetini artırarak devam ediyor.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison yaptığı açıklamada, Floyd’un ölümü sonucu görevine son verilen Derek Chauvin hakkındaki suçlamanın 3'üncü derece cinayetten 2'nci derece cinayete yükseltildiğini duyurdu.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ellison, "Bu gelişmelerin Floyd’un, ailesinin, toplumumuzun ve devletimizin için adaletin yararına olduğuna inanıyorum." dedi.

Chauvin’in suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alması gündemde.

DİĞER 3 POLİS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

George Floyd’un ölümü sırasında olay yerinde yol kenarında bulunan ve şu ana kadar kendilerine herhangi bir suçlama yöneltilmeyen diğer 3 polis memuru Thomas Lane, J. Kueng ve Tou Thao’nun ise "ikinci dereceden cinayete yardım ve yataklıkla" suçlandığı bildirildi. Söz konusu 3 polisin yargılanacağı ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı açıklandı.