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Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı

Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı

İngiltere’de 3 liseli genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini, sosyal medya hesaplarından canlandırdı. Üçü de gözaltına alındı.