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    Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı

    İngiltere’de 3 liseli genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan George Floyd’un polis tarafından öldürülmesini, sosyal medya hesaplarından canlandırdı. Üçü de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 15:28
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    Floyd'un ölümünü canlandıran 3 gence gözaltı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterilerinde sekinci gününe girilirken, İngiltere'de tepki çeken bir olay meydana geldi.

    İngiltere’nin Gateshead kentinde yaşayan 3 lise öğrencisi genç, ABD genelinde protestolara ve ayaklanmalara neden olan, polis tarafından birkaç dakika boyunca boynunda diz çökerek öldürülen George Floyd’un öldürülme anını canlandırıp, sosyal medyada paylaştı.

    GENÇLERE NEFRET SUÇU GEREKÇESİYLE GÖZALTI

    Gençlerin bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alırken, 3 gencin ‘nefret suçu’ işlediği gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

    KEFALETLE SERBEST BIRAKILDILAR

    Görüntüyü sosyal medyada yayınladıktan sonra, ölüm tehditleri alan ve hesaplarını kapatan 3 genç, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra polis korumasına alındı.

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