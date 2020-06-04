Floyd'un otopsi raporunda korona çıktı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis tarafından gözaltına alınırken ölen George Floyd'un nisanda yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

RAPORDAKİ ÖNEMLİ DETAY

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Cinayetin üzerinden 9 gün geçti ve bugün Floyd’un otopsi raporuna ilişkin bir detay daha ortaya çıktı.

Hennepin Adli Tıp Ofisi'nin yayımladığı otopsi raporunda, Floyd'un ölüm sebebi "kalp krizi" olarak açıklanırken, sağlık geçmişine ilişkin detaylara yer verildi.

KORONAVİRÜSÜ NİSAN AYINDA YENDİ

Raporda, Floyd'un 3 Nisan'da yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ancak virüsü taşımasına rağmen hastalık belirtisi göstermediği belirtildi.

Floyd'un öldüğünde akciğerlerinin sağlıklı olduğu bilgisi paylaşılan raporda, ancak akciğer ile kalp arasındaki bazı atar damarlarda daralma tespit edildiğine dikkat çekildi.

AĞIR SOLUNUM STRESİ

Raporda "ölüm sebebi" başlığından ayrı olarak, "diğer önemli koşullar" başlığı altında, afyon türevi bir uyuşturucu madde olan fentanil zehirlenmesi ve yakın dönemde metamfetamin kullanımı tespit edildiği kaydedildi.

Raporun dip notlarında, fentanil zehirlenmesinin ağır solunum stresine ve kasılma nöbetlerine yol açabileceğine işaret edildi.