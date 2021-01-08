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    Foça Jandarma Komando Okulu'na cami yapıldı

    Foça Jandarma Komando Okulu'na cami yapıldı

    Hayırsever bir aile tarafından yaptırılan caminin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Soylu, “Allah'ın evini burada yaptılar. Hayır, hizmet en büyük nasip meselesidir” dedi.
    • AA
    • 08.01.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 19:14
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    İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığına yaptırılan Güven Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.

    Camiyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açtı.

    CUMA NAMAZINI DA KILDI

    Soylu, Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nin ardından merhum Nadide Güven adına eşi ve çocukları tarafından yaptırılan Güven Camii'nde cuma namazını kıldı.

    İbadethanenin açılışını hayırsever Osman Güven ve çocuklarıyla gerçekleştiren Soylu, cuma namazını komutanlıktaki camide kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Foça Jandarma Komando Okulu'na cami yapıldı VİDEO

    Foça Jandarma Komando Okulu na cami yapıldı #1

    “ALLAH'IN EVİNİ BURADA YAPTILAR”

    Güven ailesine teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

    "Jandarmamızı, buradaki komandomuzu 5 vakit bu yerleşkenin içerisinde ezanla, namazla buluşturdukları için şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah kabul etsin. Allah hayırlarıyla inşallah öteki dünyada da onları buluştursun. Duamız odur. Aynı zamanda da eşine rahman diliyoruz. Evlatlarına da çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın evini burada yaptılar. Hayır, hizmet en büyük nasip meselesidir. Nasip oldu. Bize de bugün burada cumayı kılmak nasip oldu."

    Foça Jandarma Komando Okulu na cami yapıldı #2

    KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

    Soylu ve Osman Güven’in açılışını yaptığı cami için dualar edildi.

    Güven ailesi, Bakan Soylu'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.

    Foça Jandarma Komando Okulu na cami yapıldı #3

    Foça Jandarma Komando Okulu na cami yapıldı #4

    Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı haberi için tıklayın

    Foça Jandarma Komando Okulu na cami yapıldı #5

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