Bir at çiftliği yakınlarında çıkan orman yangını hızla büyürken, 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinden yükselen dumanlar, çevredekileri tedirgin edince ihbarda bulunuldu.

Ilıpınar Mahallesi‘nde yangın çıktığı belirlendi.

At çiftliği civarında başlayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hava ve kara müdahalesi yapılıyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Yangın kontrol altında

Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın kontrol altına alındı.



Foça'da çıkan orman yangınına müdahale VİDEO









