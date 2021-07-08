Çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangına müdahale sürüyor.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi.

Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGIN, ORMANIN İÇİNE DOĞRU İLERLEDİ

Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi.

Foça'da orman yangını VİDEO