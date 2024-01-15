Fon davasında ara karar! Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi Gizli fon davasında mahkeme bir sonraki duruşmaya 8 Mart tarihine ertelendi. Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Türkiye futbol ve iş dünyasının karıştığı yüksek kar vaatli fon vurgunuyla sarsıldı...

Özel bir bankanın şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiden milyonlarca dolar topladı.

Ancak paralarını alamayan mağdurların şikayeti üzerine fon yalanı patladı.

Tutuklanan Seçil Erzan hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

"Bagajı açınca paralar kapışılıyordu"

Savunmasında mağdurlardan aldığı paraların hepsini ödediğin söyleyen Seçil Erzan şu ifadeleri kullandı:

Ben kimden fazla aldım dediysem doğru. Bunları devlet bulmalı. Ben telefonumu çıkardım gerçek ortaya çıksın diye. Ben bagajın kapağı açınca para kapışılıyordu. Yalan atmanın bedelini ödüyorum. Canımla ortadayım. Canımın bedelini ödüyorum. Şubede çok fazla döviz hareketi oluyordu. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. Çok özür dilerim. Mağduriyetin sebebi benim ama bu para bende değil. Ben sadece şube müdürüydüm.

"15 yıldır tanıyordu, mağdur oldu"

İfade veren müşteki Nuray Şengüler, Erzan'ı 15 yıldır tanıdığını, eşinin hastane marsafları için sürekli para çektiği dönemde kendisine fon teklifinde bulunduğunu anlattı.

Şengüler, toplamda 10 milyon lira ve 56 bin dolar verdiğini belirterek "Bu paradan 312 bin lira verdi. Ama sonradan geri aldı. Çok mağdur oldum. İnsanlara yardıma etmeyi seven birisiyim yardım ederken yardım alacak duruma düştüm. Eşimi dokuz aydır hastaneye götüremiyorum. Çarıklı milyoner olduk. Kâğıtta milyonlar yazıyor. Evde beş kuruş para yok" diyerek şikayetçi olduğunu açıkladı.

Semih Kaya ifade verdi

Eski futbolcu Semih Kaya, tanık olarak ifade verdi. 2011 yılında Galatasaray'da oynamaya başlayınca banka hesabının açıldığını, 2022 Nisan'da Seçil Erzan'ın "Saklamalı fon" adı altında avantajlı bir sistemden bahsettiğin söyleyen Semih Kaya, "300 bin doları fona dahil ettim. Bana resmi bir belge sundu. Ben de Florya şubesinde parayı teslim ettim. 2022 Mayıs'ta 1.2 milyonluk Euro'yu dolara çevirip hesap açmıştım. Sanırım onu görünce fona aktarmamı teklif etti. Ben kur korumalı mevduatımı bozarak parayı Ali Yörük ve Seçil'e teslim ettim. Yine bu teslimatta belge aldım" dedi.

GPS takılı çanta detayı

Atilla Baltaş'a ait içerisinde GPS bulanan çanta hakkındaki sorulara yönelik Semih Kaya şunları söyledi:

Boş çantayı Seçil bana 'Al sen de kalsın' dedi. Ben de arabamın arka koltuğa koydum. Çanta içerisindeki 200 bin doları hesabıma yatırmıştım. Çantanın örttüğünü duydum. 17 Kasım gecesi Seçil'i aradım. Durumdan bahsettim. Çantanın Atilla Baltaş'a ait olduğunu öğrendim. Ondan önce Atilla'yı hiç tanımıyordum. Beni arayıp çantayı sorup 'Şikayetçi olacağım' dedi. Atilla, Seçil ve ben bir görüşme yaptık. Atilla daha önce arabasından çantasının çalındığını, bu yüzden GPS taktırdığını söyledi. Ben de üzerinde durmadım.

"Seçil kim ki bana ev alacak"

İfadesine devam eden Kaya, Atilla Baltaş'ın Seçil Erzan hakkında "Çok saf ve temiz kalpli birisi" diyerek aşk beslediğini söylediğini ileri sürdü.

Kaya, "Seçil, bahsettiği rakamlar asla gününde gelmiyordu. Şu an 500 bin dolar alacağım var. Seçil banka müdürü olduğu için sorgulamadım. Seçil kim ki bana ev alacak. Ben zaten o güce sahibim" şeklinde konuştu.

Eski sevgilisi konuştu

Seçil Erzan'ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol da tanık olarak dinlenenler arasındaydı. 2022 Temmuz'da Erzan ile ilişkilerinin başladığını belirten Gürol şöyle konuştu:

Etrafında sevilen başarılı, çalışkan bir kadındı. Benim gördüğüm insan oydu. Herhangi bir illegal davranışını görmedim. 4 ay boyunca en ufak kötü bir davranışını görmedim. Mutluyduk. Geçen sene bu zamanlar Seçil birden 180 derece döndü. O hayat dolu insan gitti. Gizli konuşmalar başladı. Açıkçası beni aldattığını düşündüm. Aramız bozuldu ayrılma gündeme geldi.

"Herkes faizin peşine düştü"

Tanık ifadelerine karşı söz alan Seçil Erzan, "Söylenenler doğru değil. Semih yalan söylüyor. Tüm hesap hareketleri ortaya çıksın. Bir borç batağına düştüm. Tanıkların benim sıkıntılarımı anlatacak sandım. Herkes faizin peşine düştü anaparanın değil. Bagajı açıp paraları alıyorlardı" dedi.

Gelecekte planlarının olduğunu söyleyen Erzan, "Sabahın 5'inde Arda arıyordu. Hiçbir şeye yetemiyordum. Ben neden kendimi mağdur edeyim. Candaş'ı mağdur ettim, buralara düşürdüm. Ben böyle birisi değildim. İnsanlar beni seviyordu. Herkes bana yardımcı olsun birlikte bulalım bu paraları kimler aldı" dedi.

"Annemin bana ihtiyacı var"

Savunmasında sesi titreyen Seçil Erzan, "Ben olanları kabul ediyorum, neden kendimi mağdur edeyim? Ayhan Akman'ın para hareketlerine bakılsın. Annemin bana ihtiyacı var. Beni kapatın sadece annemin yanında kalayım" dedi.

Erzan, "Ben son ana kadar bankanın çözeceğini düşünüyordum. 'Çözecekseniz değil mi?' diyordum. Herkese ben borçlu çıktım" diyerek ifadesine son verdi.

Tutukluluğu devam edecek

Taraf avukatların savunmalarının ardından ara karanını açıklayan mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, müştekiler Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Arda Turan'ın bir sonraki celse hazır edilmeleri için son kez süre verilmesine aksi takdirde haklarında zorla getirilme kararı çıkarılmasını hükmetti.