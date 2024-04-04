Fon davasında Selçuk İnan’ın ifade vereceği tarih belli oldu Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın mağdur konumunda yer aldığı fon davasında 3 Mayıs tarihinde talimat yoluyla ifade vermesine karar verildi.

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İHA

Fon davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Seçil Erzan'a yüklü miktarda para kaptıran eski futbolcu Selçuk İnan'ın ifade vereceği tarih belli oldu.

İnan’ın 3 Mayıs tarihinde Gaziantep 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde talimat yoluyla ‘müşteki’ olarak ifade vermesine hükmedildi.

Olayın geçmişi

Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 21 kişi, "yüksek fon getirisi" vaadiyle Seçil Erzan'a paralarını emanet etti.

Seçil Erzan, parayı kendisine emanet eden kişilere banka kaşeli kağıtları da güvence mektubu olarak veriyordu.

252 yıl hapsi isteniyor

Bu sistem adeta bir saadet zincirine dönüştü.

Erzan, paraları döndürüp ödeme yapıyordu. Ancak yeni müşteri gelmeyince sistem çöktü.

Yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Erzan hakkında 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaptırılan paralar

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)