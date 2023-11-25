Fon dolandırıcılığında yeni gelişme: Takip edilen para dolu çanta olay çıkarttı Dolandırıcılık olayına karışan bir iş insanının Seçil Erzan'a verdiği para dolu çanta Semih Kaya'ya gitti. Kaya, çantanın içindeki takip cihazını fark etmesiyle birlikte paranın gerçek sahibine ulaştı. İki isim arasında yaşananlar fon dolandırıcılığının sonunu getiren gelişmelerden biri oldu.

ensonhaber.com

Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan, yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle futbol dünyasının ünlü isimlerinden para toplamaya başladı.

Erzan'ın bu yöntemle, Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Buse Terim, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi birçok isimden para topladığı öğrenildi.

Ünlü isimlerden topladığı paralarla 'ponzi' sistemine benzer bir dolandırıcılık yöntemi seçen Erzan'ın duruşması ise geçtiğimiz gün görüldü.

Erzan’ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında yaşananlar bitmek bilmiyor

Yaşanan olay gündeme bomba gibi düşerken dolandırıcılık skandalıyla ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Son olarak gazeteci Lube Ayar, dolandırıcılık olayında adı geçen isimlerden Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya ile ilgili şaşırtan bir bilgi verdi.

Semih Kaya'nın da bu fona para yatırdığı ancak daha sonra Erzan'ı darbederek parasını geri aldığı aktarılmıştı.

'İş insanı para dolu çantaya takip cihazı koymuş'

Lube Ayar da Kaya'nın geri aldığı parayla ilgili ortaya çıkan detayı aktardı.

Buna göre ismi 'Fatih Terim Fonu' olarak geçen sisteme para yatıran iş insanlarından biri Erzan'a verdiği para dolu çantanın içine takip cihazı koydu.

Takip edilen paralar ise daha sonra Erzan tarafından Semih Kaya'ya verildi.

Para dolu çanta Semih Kaya'ya gitti

Parayı alan Semih Kaya ise çantadaki takip cihazını fark etti.

Ayar'ın aktardığına göre takip cihazını koyan kişiye ulaşan Semih Kaya, “Siz kimsiniz, beni takip mi ettiriyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

Ayar daha sonra çantaya takip cihazı koyan iş insanıyla Semih Kaya'nın arasında gerilim yaşandığı bilgisini paylaştı.

İş insanı ve Semih Kaya arasında gerilim: Dolandırıcılığın sonunu getiren olaylardan biri

İş insanının Erzan'ı arayıp parasını geri istediği de söyleyen Lube Ayar, dolandırıcılık fonunun sonunu getiren olaylardan birinin de bu olduğunu belirtti.

Ayar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle: