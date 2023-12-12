Foncu Seçil babasına bile acımadı! Bozcaada’da evini... Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandıran Seçil Erzan, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evini 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdi.

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İHA

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Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandıran Seçil Erzan, tutuklandı.

Tutuklama sonrası Erzan'ın ifadeleri ise olayın detaylarını ayyuka çıkardı. İntihara kalkıştığı dahi söylenilen Erzan'ın, bu defa babasının evini ipotek ettirdiği ortaya çıktı.

"Borç 30 gün içerisinde geri ödenecek"

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, “Alacaklı, borçluya 10 milyon lira peşin ödeme yapmış olup bu borç için borçlu Seçil Erzan, Çanakkale Bozcaada ilçesi Alaybey Mahallesi'nde tapuya kayıtlı taşınmazdaki hisselerinin tamamı ile adına işlem yapmaya yetkili olduğu Fatma Erzan’ın aynı taşınmazdaki hissesini alacaklıya ipotek vermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır. Borçlu Seçil Erzan, hiçbir şekilde bu konuda bir itirazı olmayacağını, gerek vekaleten gerek asaleten kabul ve taahhüt eder.” ifadeleri yer aldı.

Evin değeri: 25 milyon

Seçil Erzan'ın babasından kalma yaklaşık 2 dönüm içerisinde bulunan bağ evi tadilat ettirilip, villaya dönüştürülmüştü. Evin değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu emlakçılar tarafından belirtiliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)