Fonlanan muhalif kuruluşların yeni listesi yayınlandı

Türkiye'deki muhalif medya kurumlarına ve diğer kuruluşlara para aktaran vakıf ve ajansın yeni listesi yayınlandı. Listede Ruşen Çakır'ın Medyascope'u yer almadı.

Amerikan Chest Foundation'ın yayınladığı verilere göre, son 10 yıl içinde Türkiye'deki kuruluşlara sağlanan destek miktarı belirlenmişti.

İçlerinde Hrant Dink Vakfı, Bianet, İKSV, Mezopotamya, Medyascope ve 140Journos gibi birçok iktidar karşıtı medya grubuna yüksek miktarlarda "bağış" yaptığı tespit edilmişti.

Chrest Foundation Vakfı ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, yaptıkları fonlamalarla ilgili yeni bir liste yayınladı.

RUŞEN ÇAKIR'IN MEDYASCOPE'U YENİ LİSTEDE YOK

Yapılan bağışlarda muhalif basın kuruluşlarında değişiklik olduğu görülürken, Ruşen Çakır'ın Medyascope'unun yeni listede yer almaması dikkat çekti.

Daha önceki listede, medyadan ise en çok fonlanan 477 bin 58 dolarla Medyascope olmuştu.

BİANET'E 1.8 MİLYON DOLARLIK FON

Açıklanan yeni listeye göre, BİANET’in SIDA'dan sadece 2021 yılında 434 bin dolarlık ödeme aldığı belirlendi.

2019-2021 arasındaki üç yılda kurumun SIDA’dan toplamda 1.8 milyon dolarlık destek gördüğü ortaya çıktı.

Chrest Foundation, 2021’de “Sivil toplum reformu çabaları etrafında farkındalık yaratmak” amacıyla Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği’ne 59 bin dolar verdi.

HRANT DİNK VAKFI'NA 75 BİN DOLAR

“İnsan hakları eğitim modülleri aracılığı ile çoğulculuk, çok kültürlülük, birlikte yaşama ve çeşitliliğin öneminin teşvik edilmesi” amacıyla da Hrant Dink Vakfı’na 75 bin dolar aktarıldı.

İKSV'YE 73 BİN DOLAR

İfade özgürlüğü ve medeni hakları desteklemeyi amaçlayan 17. İstanbul Bienali’ne destek amacıyla da İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’na (İKSV) 73 bin dolar verildiği açıklandı.

PKK'YA YAKIN KURULUŞA 44 BİN DOLAR

Öte yandan desteklenen kuruluşlar arasında yine PKK'ya yakınlığıyla bilinen Mezopotamya'nın olması dikkatlerden kaçmadı.

“Kürtçe dili öğretim materyalleri üretmek” için Mezopotamya Vakfı’na 44 bin dolar, “Partizan olmayan habercilik yapılması” için de Serbestiyet isimli medya kuruluşuna ise 49 bin 995 dolar aktardığını açıkladı.

Amerikan Chest Foundation tarafından desteklenen kuruluşlar