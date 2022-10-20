Forbes'tan TB3'e övgü: Popüler bir seçim haline gelebilir

Forbes dergisi, Türkiye'nin TCG Anadolu'ya konuşlandıracağı Bayraktar TB3'ler ile alakalı dikkat çeken bir analiz yayınladı. Analizde TB3'ün benzersiz yeteneklerinin olduğu kaydedildi.

Türkiye, savunma sanayiinde yaptığı atılımla dünyada söz sahibi olmaya devam ediyor.

Amerikan Forbes dergisinde Paul Iddon imzasıyla yayınlanan analizde; Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB3'ün savaş terminolojisine getirebileceği yenilikler ve İHA'nın özelliklerinden bahsedildi.

Bayraktar TB2'nin son yıllarda çatışmalarda değerini kanıtladıktan sonra, Baykar Savunma'nın şimdi de TB3'ü geliştirdiği ifade edildi.

TB2 ile neredeyse aynı görüntüye sahip



Analizde, "TB3, katlanabilir kanatlarının göze çarpan istisnası dışında, önceki TB2 ile neredeyse aynı görüntüye sahip. Ayrıca Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) uçuş yeteneğine de sahip olacak." ifadeleri kullanıldı.

TCG Anadolu gemisine monte edilecek

TB3'ün, Türkiye'nin yakında faaliyete girecek olan amiral gemisi TCG Anadolu için geliştirildiği açıklanan analizde, Anadolu gemisinin 30 ile 50 arasından TB3'ü kaldırabilecek kapasitede olduğu kaydedildi.

"Uzaktaki düşman gemilerini vurabilecek kapasitede"

Yapılan analizde, R-TB3'lerin Türkiye'nin kıyılarından uzaktaki düşman gemilerini vurabilecek kapasitede olduğu ve kara operasyonlarında destekleyici unsur olarak kullanılabileceği belirtildi.

"Kısa iniş ve kalkış yapması sayesinde cazip bir ürün"

Kısa bir pistte kalkış ve iniş yapmak üzere tasarlanmış olması sayesinde TB3'ün, çok cazip bir ürün olduğu anlatıldı. Analizde, "Ne de olsa bir drone'un gemi güvertesine inmesi, bir drone'u denizden çıkarmak zorunda kalmaktan çok daha kolay." denildi.





"TB3 popüler bir seçim haline gelebilir"

TB3'ün ihracat potansiyelinin önemli olduğu söylenen yazıda, tekrarlanan kullanım için tasarlanmış türünün ilk deniz uçağı olduğu vurgulandı. Birçok ülkenin donanmaları silahlı insansız hava araçları aradıkça, TB3'ün popüler bir seçim haline geleceği kaydedildi.



