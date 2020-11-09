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- Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta?
Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 09.11.2020 - 09:19
Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında yapılan Formula 1 yarışları 2011 yılında son kez yapılmıştı. Son yarıştan beri Formula 1 severler, 'Türkiye'de Formula 1 yarışları yapılacak mı?' sorusunun yanıtı belli oldu.
FORMULA 1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN?
Yarış 13-14-15 Kasım tarihlerinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.
Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
FORMULA 1 TÜRKİYE SEYİRCİLİ Mİ? SEYİRCİSİZ Mİ?
istanbul Valiliği, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin koronavirüs sebebiyle seyircisiz yapılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."
FORMULA 1 2020 TAKVİMİ
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15 Kasım Türkiye Türkiye Grand Prix İstanbul
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29 kasım Bahreyn Bahreyn Grand Prix Sakhir
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6 Aralık Bahreyn Sakhir Grand Prix Sakhir
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13 Aralık Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina
FORMULA 1 2020 TÜRKİYE TAKVİMİ
1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00
2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00
3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00
Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00
Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10
FORMULA 1 GRAND PRİX İSTANBUL HANGİ KANALDA?
Formula 1 2020 Grand Prix İstanbul yarışları, S SPORT kanalından izlenebilecek.