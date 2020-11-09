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    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta?

    Formula 1 meraklılarının heyecanla beklediği yarışın detayları belli oldu. Pandemi nedeniyle tarihinde birçok kez değişikliğe gidilen Formula 1 İstanbul yarışı için gerim sayım başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 09:19
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    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta?

    Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında yapılan Formula 1 yarışları 2011 yılında son kez yapılmıştı. Son yarıştan beri Formula 1 severler, 'Türkiye'de Formula 1 yarışları yapılacak mı?' sorusunun yanıtı belli oldu.

    FORMULA 1 TÜRKİYE YARIŞI NE ZAMAN?

    Yarış 13-14-15 Kasım tarihlerinde seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.

    Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta? #1

     

    FORMULA 1 TÜRKİYE SEYİRCİLİ Mİ? SEYİRCİSİZ Mİ?

    istanbul Valiliği, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin koronavirüs sebebiyle seyircisiz yapılmasına karar verdi.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta? #2


    FORMULA 1 2020 TAKVİMİ

    • 15 Kasım  Türkiye Türkiye Grand Prix       İstanbul

    • 29 kasım  Bahreyn Bahreyn Grand Prix    Sakhir

    • 6 Aralık    Bahreyn Sakhir Grand Prix        Sakhir

    • 13 Aralık  Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Grand Prix Yas Marina

    FORMULA 1 2020 TÜRKİYE TAKVİMİ

    1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00
    2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00
    3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

    Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

    Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10

    Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta? #3

     

    FORMULA 1 GRAND PRİX İSTANBUL HANGİ KANALDA?

    Formula 1 2020 Grand Prix İstanbul yarışları, S SPORT kanalından izlenebilecek.

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