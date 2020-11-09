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Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 İstanbul yarışı ne zaman? F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda, saat kaçta?

Formula 1 meraklılarının heyecanla beklediği yarışın detayları belli oldu. Pandemi nedeniyle tarihinde birçok kez değişikliğe gidilen Formula 1 İstanbul yarışı için gerim sayım başladı.