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- Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri
Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 12:23
- Güncelleme : 13.11.2020 - 12:26
Türkiye'de 9 yıl aradan sonra düzenlenecek Formula 1 için geri sayım başladı. Formula 1 Türkiye GP antrenman turları için pilotlar ve takımlar piste çıkıyor. Bu merak uyandırıcı etkinlik de canlı yayınlarla ekranlara geliyor.
S Sport nedir, nasıl izlenir, Formula 1 izlemek için gereken tüm detaylar araştırılıyor.
S SPORT NEDİR?
Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır.
D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor.
S SPORT NASIL İZLENİR?
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
FORMULA 1 GRANDPRİX YARIŞ TAKVİMİ
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13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport
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13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport
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14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport
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14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport
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15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport