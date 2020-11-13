Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri

Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri

Formula 1 Türkiye GrandPrix heyecanı dorukta. 13 Kasım Cuma günü yapılacak antrenman turları S Sport üzerinden yayınlanacak. Formula 1 izlemek için tüm detaylar...

Türkiye'de 9 yıl aradan sonra düzenlenecek Formula 1 için geri sayım başladı. Formula 1 Türkiye GP antrenman turları için pilotlar ve takımlar piste çıkıyor. Bu merak uyandırıcı etkinlik de canlı yayınlarla ekranlara geliyor.

S Sport nedir, nasıl izlenir, Formula 1 izlemek için gereken tüm detaylar araştırılıyor.

S SPORT NEDİR?

Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır.

D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor.

S SPORT NASIL İZLENİR?

Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal





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