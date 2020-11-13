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    Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri

    Formula 1 Türkiye GrandPrix heyecanı dorukta. 13 Kasım Cuma günü yapılacak antrenman turları S Sport üzerinden yayınlanacak. Formula 1 izlemek için tüm detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 12:23
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 12:26
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    Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri

    Türkiye'de 9 yıl aradan sonra düzenlenecek Formula 1 için geri sayım başladı. Formula 1 Türkiye GP antrenman turları için pilotlar ve takımlar piste çıkıyor. Bu merak uyandırıcı etkinlik de canlı yayınlarla ekranlara geliyor.

    S Sport nedir, nasıl izlenir, Formula 1 izlemek için gereken tüm detaylar araştırılıyor.

    S SPORT NEDİR?

    Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır.

    D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor.

    Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri #1

    S SPORT NASIL İZLENİR?

    Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

    TP11-Frekans: 12188 MHz.
    Polarizasyon: Vertical (dikey)
    DVB-S2-8PSK
    Symbole rate: 27500 ksym/s
    FEC:5/6

    S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

    S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

    D-Smart 78. Kanal
    TV+ 77. Kanal
    TiviBu 73. Kanal
    Kablo TV 240. Kanal
    Vodafone TV 11. Kanal

    Formula 1 Türkiye nasıl izlenir? S Sport nedir, nasıl izlenir? S Sport frekans bilgileri #2


    FORMULA 1 GRANDPRİX YARIŞ TAKVİMİ

    • 13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport

    • 13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport

    • 14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport

    • 14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport

    • 15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport

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