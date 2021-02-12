Fotoğraflarla 1987'nin İstanbul kışı

Bugün başlayan kar yağışıyla birlikte uzmanların uyarılarda bulunduğu soğuk hava şartları, 1987 yılındaki İstanbul kışını anımsattı. 1987 yılındaki İstanbul kışı, fotoğraflarla hatırlandı.

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk havalarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar, 1987 yılında İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kışı hatırlattı.

Bugün erken saatlerde başlayan kar yağışıyla birlikte, hava sıcaklıklarının 20 derece birden düşmesi bekleniyor.

1987 KIŞININ FOTOĞRAFLARI

10 gün boyunca etkisini göstermesi beklenen soğuk havaların, 1987 yılındaki Mart kışını anımsatmasının ardından arşivlerden o dönemlere ait fotoğraflar çıktı.

"EFSANE MART"

'Efsane Mart' olarak anılan 1987 yılının İstanbul kışında, 4 Mart sabahı uyanan İstanbullular şiddetli bir tipi ve yarım metreye yaklaşan karla karşılaştı.

VALİLİK UYARI YAPTI

Ulaşım olanaksız hale gelirken, sular, elektrikler ve telefonlar da kesildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarılarla okullarda eğitime ara verildi.

Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları gideren özel kuruluşlar dışındaki iş yerlerinin açılmamasını ve vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi.

10 GÜN SÜRDÜ

4 Mart sabahı başlayarak 14 Mart'a kadar devam eden ve etkisi 17 Mart'ı bulan kar yağışı, İstanbul'a zor bir kış yaşattı.