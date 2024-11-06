FOX NEWS ABD seçimlerini bildirdi: Donald Trump kazandı

Haber Merkezi

ABD'de hesaplaşma günü geldi çattı.

60. başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği ülkede, bazı eyaletlerde oy sayımında neredeyse sona gelindi.

Ülkenin 47'nci başkanının seçildiği seçimde heyecan had safhada ilerlerken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

DONALD TRUMP BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KAZANDI

Henüz sonuçlar resmi olarak açıklanmasa da seçim özel programı yapan FOX NEWS, seçimi Donald Trump'ın kazandığını duyurdu.

OY SAYISI DEĞİL, DELEGE SAYISI ÖNEMLİ

ABD’de, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemi işliyor.

Her eyaletin belli bir delege sayısı var. O eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday, başkanlık seçimini de kazanmış oluyor.

Buna göre 270 delege barajını geçerek 214 delegeye sahip olan Kamala Harris'e fark atan Donald Trump'ın Amerika'nın 47'nci başkanı olduğu bildirildi.

NET ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Toplam oy sayısında da Trump 66 milyondan fazla oyla, 61 milyonu aşkın oy sayısına erişen rakibi Harris'e net bir üstünlük sağladı.

Senato çokluğunu kazanan Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi seçimlerinde de Demokrat Parti'ye fark atarak seçim yarışında önde gidiyor.

Salı günü gerçekleşen seçimlerde ikinci kez Beyaz Saray'ın yolunu tutan Trump, aralıklı olarak iki dönem başkanlık yapan ikinci ABD Başkanı oldu.

SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA İKİNCİ KEZ BAŞKANLIĞA GEÇEN 2'NCİ KİŞİ OLACAK

Daha önce bir seçim kaybettikten sonra tekrar Oval Ofis'e dönebilmiş en son ABD Başkanı, 1885 ila 1889 yılları arasında bir dönem başkanlık yaptıktan sonra 1888 seçimini kaybeden, ardından da 1892'de Cumhuriyetçi Başkan Benjamin Harrison'ı mağlup edip dört yıllık bir aradan sonra yeniden Beyaz Saray'a dönen Grover Cleveland idi.

Trump, ilk dönem başkanlığına Demokrat rakibi Hillary Clinton'ı yenerek Ocak 2017'de başlamıştı.