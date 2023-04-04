Fox Tv muhabirinin su provokasyonunu vatandaş ortaya çıkardı: Devletin hakkını inkar eden saygısızdır Depremin vurduğu Adana'da yaralar sarılmaya devam ederken çalışmaları gölgede bırakmak isteyen Fox Tv muhabiri, su dağıtılmadığını iddia etti. Bu sırada asılsız iddiaları fark eden vatandaş sert tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından tek yürek oldu.

Devlet-millet iş birliği ile 11 ilde hummalı çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Geçici barınma merkezlerinin yanı sıra kalıcı konutlarla depremzedelerin yaraları hızlıca sarılmaya başlandı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar tek tek karşılandı.

Bölgede hayat normale dönerken, muhalif medya çalışmaları, birlik ve beraberliği gölgede bırakmak için çalıştı.

Fox Tv'den yeni provokasyon

Devletin tüm bakanları, kurumları, STK'lar, gönüllüler ve Mehmetçik bölgede büyük bir mücadele ortaya koyarken Fox Tv başta olmak üzere muhalif medya, bölgeye yapılan yardımları yalanmak için gitti.

Bunun bir örneği de Adana'da ortaya çıktı.

Fox Tv muhabiri, su olmadığı ve dağıtılmadığına yönelik provokatif haber yapmaya çalıştı.

"En büyük adaletsizliği yapan devleti karalamak isteyenlerdir"

Söz konusu provokasyon ise bir vatandaşa çarptı. Muhabir ve kameramanı kayıt altına alan vatandaş tepki göstererek şu sözlerle yalanladı.

Sen ne kadar vatandaşı karalamak için güzel çekiyorsan biz de sizi güzel çekiyoruz. Sizin kameraman kalkıp saygısızca beni çekiyor. Devletin hakkını inkar eden de en büyük saygısızlığı yapmıştır. Bu topraklarda insanlar edebiyle, şerefiyle yaşar. Yandaş muhtarlar bulup da milleti karalayamazsın. En büyük adaletsizliği yapan devleti karalamak isteyenlerdir.



Sabahtan beri burada konuşmalarınızı dinliyorum. 10 tane adamdan 1 tanesini çekiyorsunuz. Yandaş bir tane bulmak için. Devlet buraya defalarca arabalarla su getirdi. Özellikle şunu çek diyorsunuz. Muhtar da muhtarlığını yapacak, provokasyon yapmayacak.

Muhtar iddiaları yalanladı

Odasından çıkan muhtar da işini yaptığını belirterek, "Ben görevimi fazlasıyla yapıyorum. Ben buranın mahalle sorumlusuyum, su dağıtıyorum, hizmet yapıyorum, kimsenin yandaşı değilim." ifadelerini kullandı.

Görüntü alınmasını engellemeye çalıştı

Söylenenlerden rahatsız olan ve haberine devam edemeyen muhabir de, ısrarla kameraların kapatılmasını talep etti.

Bölgedeki güvenliği de uyaran kadın muhabir, "Bizi çekmeye hakkı yok, kapatsın." şeklinde konuşarak engel olmaya çalıştı.