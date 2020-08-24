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    FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli geçti

    Fatih Portakal’ın ayrılmasının ardından FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu Selçuk Tepeli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 15:36
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    FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli geçti

    FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, aldığı ani bir kararla kanaldan ayrıldı...

    ÖNCE FOX TV, ARDINDAN DA FATİH PORTAKAL AÇIKLAMA YAPTI

    FOX TV yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Portakal'ın istifası doğrulanmıştı.

    Daha sonra ise Fatih Portakal, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    FOX'ta Fatih Portakal'dan boşalan ana haber koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu.

    FOX TV de Fatih Portakal ın yerine Selçuk Tepeli geçti #1

    FOX ANA HABERİN YENİ SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ

    Edinilen bilgiye göre FOX ana haber bülteninin yeni sunucusu Selçuk Tepeli oldu.

    FOX Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'le görüşen Tepeli'nin, kanal ile anlaştığı öğrenildi.

    SELÇUK TEPELİ KİMDİR? DAHA ÖNCE NERELERDE ÇALIŞTI?

    FOX TV de Fatih Portakal ın yerine Selçuk Tepeli geçti #2

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