FOX TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli geçti

Fatih Portakal’ın ayrılmasının ardından FOX TV'nin yeni ana haber sunucusu Selçuk Tepeli oldu.

FOX TV'de ana haber sunuculuğu yapan Fatih Portakal, aldığı ani bir kararla kanaldan ayrıldı...

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FOX TV yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Portakal'ın istifası doğrulanmıştı.

Daha sonra ise Fatih Portakal, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Siz veda ederken, çalıştığınız kurumun hakkınızda bu cümleleri kurması her çalışana nasip olmaz. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FOX'ta Fatih Portakal'dan boşalan ana haber koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu.

FOX ANA HABERİN YENİ SUNUCUSU SELÇUK TEPELİ

Edinilen bilgiye göre FOX ana haber bülteninin yeni sunucusu Selçuk Tepeli oldu.

FOX Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'le görüşen Tepeli'nin, kanal ile anlaştığı öğrenildi.

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