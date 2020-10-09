Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkese doğru ilerlediğini iddia etti

Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'ın ateşkese doğru ilerlediğini iddia etti

Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında büyüyerek çatışmalara sebep olan Dağlık Karabağ gerilimine Avrupa ülkelerinden 'ateşkes' çağrısı gelmişti.

Güçlü orduları ile işgal edilen topraklarını Ermenistan'dan kurtaran ve uluslararası hukuku çiğneyen Ermenistan'a karşı haklı duruşunu tüm dünyaya ispatlayan Azerbaycan, Ermenistan geri çekilmeden uzlaşmaya gidilmeyeceğini belirtmişti.

BAKANLAR MOSKOVA'YA GİDİYOR

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'ya davet edildi.

FRANSA'DAN ATEŞKES İDDİASI

İki bakanın da katılacağı Moskova görüşmesinin çatışmaların gidişatını belirleyeceği düşünülürken, Fransa'daki Paris yönetiminden de durumla ilgili açıklama geldi.

Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ'daki çatışmalarda bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İki ülkeden de ateşkes ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.