Fransa Büyükelçisi'nden Özgür Özel'e ziyaret! Detay dikkatlerden kaçmadı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont’u, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti. Görüşmede büyükelçinin Özel karşısında bacak bacak üstüne atması dikkat çekti.

ensonhaber.com

13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'dan devralan CHP Lideri Özgür Özel, çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel seçimler öncesinde adayları belirlemek için çalışan CHP yönetimi bir yandan da görüşmelerine devam ediyor.

Fransız büyükelçiyi kabul etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü konuğu Fransa Büyükelçisi oldu.

Makamında görüştü

Özgür Özel, Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü.

Görüşmede CHP Lideri Özel'e, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Bacak bacak üstüne attı

Gerçekleştirilen görüşmede Fransız Büyükelçisi Dumont'ın, Özel karşısında rahat tavırlar sergileyerek bacak bacak üstüne atması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'liler tepki gösterdi

CHP Lideri karşısında yayılarak bacak bacak üstüne atan Fransız elçi, bazı partililerin tepkisine neden oldu.