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    Fransa, büyükelçisini Paris'e çağırdı

    Fransa, büyükelçisini Paris'e çağırdı

    Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'u eleştirmesinin ardından Ankara'daki büyükelçisini istişareler için geri çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 20:48
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 20:51
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    Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağırdı.

    Açıklamada, Erdoğan'ın 'aşağılayıcı' yorumları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

    FRANSA, BÜYÜKELÇİYİ PARİS'E ÇAĞIRDI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt vererek "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

    Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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