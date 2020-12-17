Fransa Cumhurbaşkanı Macron koronavirüse yakalandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüse yakalanan liderlere bir yenisi daha eklendi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada semptom gösteren 40 yaşındaki Macron'un 7 gün karantinaya gireceği, çalışmalarını uzaktan yürüteceği belirtildi.

ZİYARETLERİ ERTELENDİ

Tehlikeli bir yaş sınırında bulunmayan Macron'un kimseyle temasta bulunmayacağı, izolasyonda olacağı, başka ülkelere yapacağı ziyaretlerin erteleneceğini bildirildi.

İkili görüşmeleri video konferans yöntemiyle yapacak olan Macron'un dünkü bakanlar kurulu toplantısında hemen yanında oturan Fransa Başbakanı Jean Castex'in de kendisini korumaya alacağı öğrenildi.

FRANSA BUNU KONUŞUYOR

Öte yandan kabinede bulunan bütün bakanlar koronavirüs testinden geçeceği öğrenildi.

Öyle ki Macron ile direkt görüşen bakanların kendisini izole altına aldığı aktarıldı.

Şu anda ülke aşı kampanyasını bıraktı, Macron’un sağlık durumunu konuşuyor.