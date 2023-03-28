Fransa Paris'te Macron karşıtları sokağa indi Başkent Paris'te temizlik işçilerinin grevlerinin ardından polis şiddetine karşı başlatılan protestolar şiddetlenerek devam ediyor..

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Fransa'da sular durulmuyor.

Sarı yeleklilerin yakıp yıktığı sokaklar aylar sonra yine hareketli.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma yönelik başlayan protestolar tüm Fransa'ya yayıldı.

Paris, Rennes, Rouen gibi farklı kentlerde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericiler durak araç karakol ne varsa ateşe vermeye devam ediyor..

Yaşanan olaylarda yüzlerce kişi yaralanırken, birçok gösterici de gözaltına alındı.

Yüzbinlere kişi yeniden sokağa indi

Gösterilerde 10 gün geride kalırken, Macron karşıtı yüzbinlerce kişi yeniden sokağa indi.

Macron karşıtı sloganlar atan göstericiler, hükümeti protesto etti.