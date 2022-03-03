Fransa salgın kısıtlamalarında esnekliğe gidiyor

Başbakan Jean Castex, hastanede ve toplu ulaşım dışında maske takma zorunluğunun ve koronavirüs aşı kartı uygulamasının 14 Mart'ta sona ereceğini söyledi.

Bazı ülkeler koronavise karşı uyguladığı kısıtlamaları esnetmeye başladı.

Fransa’da da koronavirüs önlemleri hafifletiliyor.

MASKE VE AŞI KARTI ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Fransa Başbakanı Jean Castex, TF1 Televizyon kanalına verdiği açıklamalarda, hastanede ve toplu ulaşımda dışında maske takma zorunluğunun ve koronavirüs aşı kartı uygulamasının 14 Mart'ta sona ereceğini duyurdu.

"ORTAK ÇABALARIMIZ SAYESİNDE DURUM İYİLEŞİYOR"

Jean Castex "Ortak çabalarımız sayesinde durum iyileşiyor ve önlemlerin hafifletilmesi aşaması için koşullar mevcut" diye konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR

Castex, özellikle hastane ve huzurevleri olmak üzere tıbbi kurumlarda sağlık kartının geçerli olacağını ve sağlık personeli için aşı zorunluluğunun devam edeceğini ekledi.

Sağlık kartında negatif PCR testi, aşı bilgileri ve hastalığın geçirildiğine dair bilgiler yer alıyor.

Aşı kartı 24 Ocak’ta restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler, hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti.