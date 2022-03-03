Fransa, savaşmak için Ukrayna'ya gidecekleri takibe aldı

Fransa İç İstihbarat Birimi'nin (DGSİ), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle "savaşmak" için Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan Fransızları takibe aldığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 1 hafta geride kaldı.

Batılı ülke yönetimleri Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteklerini sağlarken birçok ülkeden savaşmak için bölgeye gidenler de var.

FRANSA SAVAŞA GİTMEYE HAZIRLANANLARI TAKİP EDİYOR

Fransız Europe 1 radyosunun haberinde, Ukrayna'ya gitmeye hazırlanan 50'den fazla Fransız'ın arasında aşırı sağcı ve solcuların, eski askerlerin ve sadece belirli bir dönem için göreve çağrılan askerlerin bulunduğu belirtildi.

Fransa İç İstihbarat Birimi'nin (DGSİ), Fransa Dış İstihbarat Birimi (DGSE) ve Askeri İstihbarat Direktörlüğü (DRM) ile bu Fransızları ve Facebook'ta oluşturdukları grubu takip ettiği kaydedildi.

Ülkede istihbarat birimlerinin, yasalara göre Fransızların Ukrayna'ya gitmesini engelleyemediği ancak bu kişilerin, Ukrayna'da Fransız yasalara aykırı eylemlerde bulunmaları halinde Fransa'ya döndüklerinde yargılanabilecekleri kaydedildi.