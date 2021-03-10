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    Fransa, Sincar'da 100 yataklı hastane temeli attı

    Fransa, Sincar'da 100 yataklı hastane temeli attı

    Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert, PKK'nın kontrol ettiği Sincar'da 100 yataklı hastanenin temel atma törenine katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 09:45
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    Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoru tehlikesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı harekatlarıyla ortadan kaldırıldı.

    Mehmetçik'in önünden kaçan PKK'lı teröristler Fırat'ın doğusuna geçerek Sincar bölgesine yerleşti.

    İkinci Kandil olarak da adlandırılan Sincar'a, batı ülkelerinin yatırım ve yardımları devam ediyor.

    FRANSIZ BÜYÜKELÇİ HASTANE TEMELİ ATTI

    ABD'nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle silah ve tıbbi yardımları açıktan yaptığı sevkiyatların yanında, bölgeye yeni bir hastane de inşa ediliyor.

    Dün Sincar'da, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Bruno Aubert'in de katılımıyla 100 yataklı bir hastanenin temeli atıldı.

    Fransa, Sincar da 100 yataklı hastane temeli attı #1

    "PARİS'TEKİNDEN FARKI OLMAYACAK"

    Aubert, burada yaptığı açıklamalarda, hastanenin Paris'tekinden farklı olmayacağını, Sincar için farklı planları olduğunu ve yapacakları yatırımlarla Sincar'ı yapılandıracaklarını söyledi.

    Fransız Büyükelçi Aubert, tören sonrasında örnek ameliyat odasını inceledi, hastane kitabesine harç koyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Fransa, Sincar da 100 yataklı hastane temeli attı #2

    Fransa, Sincar da 100 yataklı hastane temeli attı #3

    Fransa, Sincar da 100 yataklı hastane temeli attı #4

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