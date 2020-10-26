Fransa: Ülkemize karşı boykottan vazgeçin

İslam ülkelerinden Fransız ürünlerine boykotun genişlemesi sonrası Fransa'dan bu karardan vazgeçin uyarısı geldi.

Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösteri sonrası kriz büyüdü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı konuşmaları ülkede Müslümanlara yönelik baskıları artırdı.

Macron Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağını söylemişti. Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı.

Müslüman dünyasından ise Fransa'daki İslam karşıtlığına karşı tepkiler gelmeye başladı. Bazı ülkelerde Fransa ürünlerine boykot geldi.

BOYKOTU DURDURUN

Fransa, Türkiye ve Arap ülkelerinde ürünlerinin boykot edilmesine yönelik çağrıların ve Fransa karşıtı eylemlerin durdurulmasını talep etti.

Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar akşamı yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun birçok ülkesinde, Fransız ürünlerini boykot etme çağrıları ve daha genel olarak, bazen nefret dolu terimlerle, Fransa aleyhine gösteri çağrıları sosyal medyada yayınlandı." ifadesi kullanıldı.

MÜSLÜMANLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Açıklamada, "Fransa Müslümanları, Fransız toplumunun ve tarihinin ayrılmaz bir parçasıdı. Boykot çağrıları ve radikal bir azınlık tarafından araçsallaştırılan, ülkemize yönelik saldırılar temelsizdir ve derhal durdurulmalıdır." çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Fransız ürünlerini boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlerin, ülkenin ifade ve vicdan özgürlüğü konusundaki tutumunu çarpıttığı ifade edildi.





