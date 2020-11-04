Fransa, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerini yasakladı

Fransa İçişleri Bakanlığı, "Bozkurtlar" (Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Fransa'nın güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

FRANSA'DAN 'BOZKURTLAR'A YASAK

Fransızlar, son olarak Ülkü Ocakları'nı hedef aldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde açıklamalarda bulunarak, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" (Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtmişti.

Darmanin, bu haraketin kine ve ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına karıştığını ileri sürmüştü.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

Bakanlık, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.