Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan AB'ye 'Türkiye'ye yaptırım uygulansın' baskısı

Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikle ilgili Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı yaptırım uygulaması için baskı yapıyor.

Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye'nin ekonomisinin hedef alındığı daha sert yaptırımlar istiyor.

Özellikle Fransa, Doğu Akdeniz krizi ile ilgili Türkiye'ye yaptırım uygulaması için Avrupa Birliği'ne baskılarını sürdürüyor.

Paris yönetimi, AB'nin 1 Ekim'deki yaptırım ihtarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım atmadığını söylüyor.

FRANSA VE YUNANİSTAN DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Yİ YIPRATMAK İÇİN YAPTIRIM İSTİYOR

AB, 1 Ekim'de yapılan açıklamada, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını sonlandırmamasının sonuçları olacağını belirtmişti. Kıbrıs ve Yunanistan'ın da talep ettiği yaptırımların bugün Avrupa Parlamentosundaki oturumda tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre kulislerde konuşulan yaptırımlar arasında ekonomik kısıtlamaların dışında Türkiye'nin AB'ye üye ülke statüsünün kaldırılması da bulunuyor.

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİNİN ÇOĞUNDA TÜRKİYE'NİN MÜHİM BİR ORTAK OLDUĞU GÖRÜŞÜ HAKİM

Reuters'a konuşan bir diplomat ise Ankara'nın birçok kilit meselede mühim bir ortak olduğundan AB ülkeleri arasında fikir birliği olmadığı ve yaptırımları konuşmak için erken olduğu görüşünde.

Avrupa Konseyi, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmasına ilişkin uyguladığı yaptırım şimdilik sadece iki kişiye uygulanıyor:

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu.