Fransa’da BioNTech aşısını kötülemek için fenomenlere para teklifi

Sosyal medya fenomenleri, BioNTech’in virüs aşısını karalamaları için İngiltere’de olduğunu öne süren bir PR ajansından teklif aldıklarını duyurdu.

Koronavirüs salgınını insanlığa karşı tehdit olmaktan çıkaracak en büyük adım olan aşı, aylar önce bulundu.

Piyasada şu an en gözde aşılar arasında Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin öncülüğünde üretilen BioNTech, ABD merkezli Moderna, İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen AstraZeneca, Çinli Sinovac ve Rusya'dan Sputnik V yer alıyor.

Onay alan birçok aşı insanlığın kullanımına sunulurken, dünya ülkeleri adeta kendi aşılarını satma yarışına girdi.

İNGİLİZLERDEN BIONTECH'İ KÖTÜLEMEK İÇİN PR

Fransa’daki bazı sosyal medya fenomenleri, Pfizer/BioNTech aşısını kötülemek için gizemli bir teklif aldıklarını açıkladı.

İngiltere'de olduğunu iddia eden bir PR ajansının kendileriyle iletişime geçtiğini belirten fenomenler, karşılığında büyük miktarda para teklif edildiğini söyledi.

Bunlardan biri olan ve YouTube’da 1,17 milyon abonesi olan Léo Grasset, "gizli kalmak isteyen" bir müşteriden "devasa bir bütçe" sözü verildiğini ifade ederek Twitter’da bir gönderi yayınlandı.

ÖLÜM ORANININ DAHA FAZLA OLDUĞUNU SÖYLE

Grasset, kendisine sözde ajans tarafından gönderilen mesajda, eğer ortaklık teklifini kabul ederse "reklam" veya "sponsorlu video" gibi kelimeleri kullanmasının istenmediğini aktardı.

Tüm bunlara ek olarak Grasset, Pfizer/BioNTech ile aşılanlar arasındaki ölüm oranının AstraZeneca aşısı olanlarda neredeyse üç kat daha yüksek olduğu şeklindeki yanlış bir iddiayı yaymasını istendiğini söyledi.

2 BİN 510 DOLAR

Öte yandan, hepsi sağlık ve bilim alanında yer alan diğer birkaç Fransız sosyal medya fenomeni de kendilerine, benzer bir teklifin yapıldığını açıkladı. 85 binden fazla Instagram takipçisi olan bir hastane stajyerinin hesabı olan “ Et Ça Se Dit Médecin”, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, hesabında 30 saniyelik bir hikaye paylaşması karşılığında 2 bin 510 dolarlık (yaklaşık 21,2 bin lira) bir teklif yapıldığını belirtti.