Fransa'da Danıştay, İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'nin kapatılmasını onayladı

Fransa'da İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşların başında gelen "İslamofobi ile Mücadele Kolektifi"nin (CCIF) kapatılması onaylandı.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi 'nin (CCIF) sorumlu yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Danıştay'ın CCIF'in kapatılmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın Fransa'da baskıcılık ve keyfiliğin kurumsallaşmasında önemli bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

''SİVİL TOPLUM ÜYELERİNİ ALARMA GEÇİRMELİ''

Açıklamada, kararının düşünce suçunun önünü açacağından endişe duyulduğu kaydedilerek, CCIF'e karşı tek ve temel şikayetin kurumun İslamofobi tanımı olduğu ifade edildi.

"Bu kararını şekli, içeriği ve kapsamı, hukukun üstünlüğüne bağlı tüm sivil toplum üyelerini alarma geçirmeli." ifadesi kullanılan açıklamada, CCIF'in 17 yıllık mevcudiyetinde bir kere bile resmi makamlar tarafından yargılanmadığı ve suçlanmadığının altı çizildi.

''MİDE BULANDIRICI BİR GÜN''

Fransa'da Arap ve Müslüman Dünyası Çalışmaları Enstitüsü Merkezi (IREMAM) Araştırma Direktörü ve siyaset bilimci François Burgat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danıştayın kararını, "Fransa’nın yakın tarihine ve yüksek yargı makamlarının siciline kaydedilecek mide bulandırıcı bir gün." şeklinde yorumladı.

CCIF, kapatma kararına itiraz için 31 Ocak’ta Danıştaya başvurmuştu

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2 Kasım 2020’de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla ve Bakanlar Kurulunun kararıyla CCIF'nin kapatıldığını duyurmuştu.