Fransa'da aşı yaptıranların sayısı yükseliyor

Fransa'da aşı karşıtlarının çok olduğu söyleniyor fakat rakamlar aksini gösteriyor. Ülkede aşılama oranı birçok yaş grubunda yüzde 80 seviyesinde.

Fransa'da koronavirüs aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve koronavirüs aşı pasaportu uygulamasına karşı çıkan, aşı karşıtları meydanlara çıktı.

Başkent Paris başta olmak üzere, ülkenin farklı noktalarında aşıya karşı eylemler düzenlendi. "Denek olmayacağım" sloganları atan protestoculara polis engel olmaya çalıştı ancak neredeyse her noktada arbede çıktı.

Türkiye’deki aşı karşıtları da bu eylemleri öve öve bitiremedi.

EN AZ 1 DOZ AŞI OLANLARIN YÜZDESİ

Aşı karşıtlarının kendilerine örnek aldığı Fransa’daki rakamlar ise bir hayli ilginç…

En az 1 doz aşı yaptıranların oranı, yaş aralığına göre yüzde 94’lere kadar yükseldi.

Öte yandan 4 Ağustos tarihi itibariyle ülkede en az 1 doz aşı olanların yüzdesi şu şekilde açıklandı:

18-24 yaş (% 71,5)

25-29 yaş (% 69,4)

30-39 yaş (% 68,6)

40-49 yaş (% 75,5)

50-59 yaş (% 82,1)

60-64 yaş (% 84,7)

65-69 yaş (% 85,3)

70-74 yaş (% 93,9)

+75 yaş (% 86,4)

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