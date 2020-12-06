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    Fransa’da göstericiler banka şubelerine saldırdı

    Fransa’da göstericiler banka şubelerine saldırdı

    Gerginliğin bir gün olsun dinmediği Paris'te Macron'a öfkeli göstericiler, bankaları yağmaladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 12:57
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    Fransa’da tartışmalara ve eylemlere neden olan Küresel Güvenlik yasa tasarısı ve artan polis şiddeti, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 90 farklı yerde protesto edildi.

    Göstericiler, "Güvenlik yasası geri çekilmeli" ve "Fransa, polis hakları ülkesi" yazılı pankart taşırken bazı eylemcilerin mağazaların camlarını kırdığı, arabalar ile barikatları yaktı.

    Fransa’da göstericiler banka şubelerine saldırdı #1

    BANKALARA SALDIRDILAR

    Olaylarda birçok ses bombası kullanılıp, polis ile sokaklara dağılan protestocular arasında kısa süreli çatışma yaşanırken, Sarı Yelekliler'in son hedefi ise bankalar oldu.

    Öfkeli protestocular Emmanuel Macron'u istifaya çağırırken, bankaların camlarını  kırıp yağmaladı.

    Fransa’da göstericiler banka şubelerine saldırdı İZLE

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