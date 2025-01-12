İHA

Fransa'nın Strasbourg kentindeki bir metro istasyonunda dün dikkat çeken bir tramvay kazası yaşandı. İstasyonda duran bir tramvaya, henüz bilinmeyen bir nedenle geri hareket eden başka bir tramvayın çarpması sonucu 68 kişi yaralandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kişinin kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattığı ifade edildi.

"KASITLI BİR EYLEM YOK"

Kazanın sebebini belirlemek ve olası bir sorumluluğu tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Savcı vekili Alexandre Chevrier, kazayla ilgili yapılan ilk incelemelerin, kasıtlı bir eylem ihtimalini ortadan kaldırdığını duyurdu.

"SEFERLER BİRKAÇ GÜN DURDURULACAK"

Strasbourg taşımacılık şirketi (CTS) müdürü Emmanuel Auneau, kazaya karışan iki sürücünün fiziksel bir zarar görmediğini, ancak psikolojik olarak büyük bir şok yaşadığını belirtti. Kaza nedeniyle metro istasyonundaki tramvay seferlerinin birkaç gün boyunca durdurulacağı açıklandı.