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    Fransa'da İslam karşıtlığı için helal gıdaları zehirlemek istediler

    Fransa'da aşırı sağcı bir grubun, marketlerin helal gıda ürünlerini zehirleme planı yaptığı bildirildi.
    • AA
    • 14.06.2021 - 18:05
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    Fransa'da İslam karşıtlığı için helal gıdaları zehirlemek istediler

    Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, plan, Fransa İç Güvenlik Genel Direktörlüğünün (DGSI) aşırı sağcı gruba sızdırdığı ajan sayesinde öğrenildi.

    Mediapart'ın ortaya çıkardığı planın, halkı "Müslümanlara karşı savaşmaya ve şiddet eylemleri gerçekleştirmeye" kışkırtan "Operasyonel Güçler Eylemi (AFO)" grubu tarafından 2018'de yapıldığı ve grup üyesi 15 kişinin yakalandığı ifade edildi.

    'HELAL OPERASYONU' YAPACAKLARDI

    AFO üyeleri "Helal operasyonu" olarak adlandırdıkları eylemle marketlerde helal gıda ürünlerini zehirlemeyi hedeflerken, grubun iki üyesinin, çocuk ve yaşlıları öldürme riskini almamak için eyleme karşı çıktığı belirtildi.

    Fransa da İslam karşıtlığı için helal gıdaları zehirlemek istediler #1

    "200 İMAMA SALDIRI"

    DGSI'nin ayrıca aşırı sağcı grubun "200 imama saldırı" eyleminin hazırlığı içinde olduğu bilgisini elde ettiği kaydedildi.

    Aralarında kamu görevlisi, emekli polis ve eski askerlerin bulunduğu zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.

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